Le quote dei bookmakers: Lazio favorita in UEL, ma la Roma…

Europa League, ottavi: Lazio in pole per il titolo, quote rasoterra contro il Viktoria Plzen. Roma, il gol di Shomurodov lancia i giallorossi per il ritorno a Bilbao

ROMA – Il gol di Eldor Shomurodov nei minuti di recupero regala alla Roma una vittoria preziosissima contro l'Athletic Bilbao e cambia la prospettiva per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League al San Mames. Se con il pareggio i giallorossi avrebbero avuto bisogno di un'impresa in terra basca, dopo il 2-1 dell'Olimpico il passaggio del turno degli uomini di Claudio Ranieri è offerto a 1,65 su Snai e Sisal, contro il 2,25 dei padroni di casa. Quote rasoterra invece per la Lazio dopo l'1-2 in casa del Viktoria Plzen, arrivato anche in questo caso nei minuti di recupero con la rete di Gustav Isaksen: i biancocelesti ai quarti di finale di giocano a 1,01, con il colpo dei cechi offerto a 16. Dopo l'andata degli ottavi, i ragazzi di Marco Baroni sono in pole, in lavagna, per la conquista torneo, a 5,50 su Planetwin365 (come il Tottenham) e a 6 su bet365. Completa il podio dei favoriti il Manchester United a 6. Subito dietro la Roma, a 7, e l'Athetic Bilbao a 9 volte la posta.

CONFERENCE LEAGUE

Andata degli ottavi amara invece per la Fiorentina in Conference League, sconfitta 3-2 in casa dei greci del Panathinaikos. Ma i bookmaker credono ancora nelle possibilità di passaggio di turno dei viola e vedono le due squadre appaiate, a 1,90, nel testa a testa. Gli uomini di Raffaele Palladino perdono però il secondo posto nelle quote per il trionfo finale: la coppa a Firenze, dopo due ko consecutivi in finale, si gioca a 7,50, con il Betis Siviglia che avanza a 7. Davanti a tutti si conferma il Chelsea, a 1.55