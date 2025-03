Ballottaggio Belahyane-Rovella in vista di Lazio-Udinese

La Lazio archivia la vittoria nell'andata dell'ottavo di finale contro il Viktoria Plzen. Ieri sera i biancocelesti, alla Doosen Arena, hanno giocato una partita che entra sicuramente tra le peggiori di questa stagione ma che ha fatto tornare a casa i capitolini con il sorriso per il gol trovato al minuto 98 con Gustav Isaksen, il danese ha tirato fuori un coniglio dal cilindro inventando un sinistro a giro che ha regalato la vittoria per 2-1.

Presenti anche le note negative nonostante il successo che ha regalato tanta gioia, sopratutto per come è arrivato. Nel tabellino di gara infatti troviamo due espulsioni che peseranno per la Lazio, quella di Rovella e quella di Gigot, due rossi diretti che vedranno assenti per il ritorno due pedine importanti. Tali espulsioni fanno saltare anche gli schemi del turnover legati al campionato, sopratutto per il settore di centrocampo. Secondo le previsioni era probabile vedere il neo acquisto Belahyane in campo contro l'Udinese, ora però cosa accadrà visto che mancherà Rovella nel ritorno di Europa League?

I due posti in mediana per Lazio-Udinese

Tre i giocatori di ruolo davanti la difesa per il 4-2-3-1 di Marco Baroni. I nomi sono quelli di Guendouzi, Rovella e Belahyane, loro tre le priorità ma anche la possibilità di arrangiare l'uruguaiano Vecino oppure passando al modulo 4-3-3. Cosa potrebbe accadere nella testa dell'allenatore biancoceleste?

Proviamo ad ipotizzare le scelte tecnico-tattiche di Baroni in vista della prossima gara di campionato. La prima ipotesi è figlia degli episodi di ieri sera in Europa League, ovvero l'espulsione di Rovella che non ci sarà nella prossima partita europea, questo potrebbe spingere Baroni a schierare il numero 6 titolare nella prossima partita, senza la sua espulsione era probabile che Rovella rifiatasse in campionato per lasciare spazio a Belahyane.

Nicolo Rovella

Altra ipotesi Belahyane per Guendouzi

Gli incastri possono essere diversi nella mediana di campo biancoceleste. Un'altra ipotesi che potrebbe ingolosire Marco Baroni è quella di schierare sia Rovella che Belahyane, a fare coppia davanti la difesa contro l'Udinese. A quel punto a scivolare in panchina e a recuperare anche forze importanti sarebbe il francese Guendouzi. Ultima ipotesi, non da escludere, è invece un cambio modulo mettendo dentro Vecino e variando l'assetto tattico della squadra.