Turci (Dazn): "Oggi se vuoi divertirti guardi la Lazio, Baroni se non è in Top 3…"

La Lazio di Marco Baroni si è guadagnata fin da inizio stagione la nomea di rivelazione del campionato, il tecnico biancoceleste arrivato tra lo scetticismo generale, di tifosi e non, ha creato un gruppo squadra unito, ordinato e come dice sempre lui “con una chiara identità”. Dopo tantissima gavetta ed esperienza ha avuto la sua grande opportunità a Roma e la sta sfruttando alla grande: è quello che sostiene anche Tommaso Turci dai microfoni del podcast “Tutti in the box”.

Le parole di Tommaso Turci

Marco Baroni se non è tra i primi tre migliori allenatori che abbiamo in Serie A dopo Conte e Inzaghi forse è il quarto. Dico questo perché Baroni era bravo anche prima, era bravo anche quando allenava il Lecce, il Verona e il Pescara 15 anni fa, non ha mai avuto l'opportunità di allenare una medio-grande ma l'esperienza, visto che parliamo di una persona di 61 anni, deve contare quando diciamo che un allenatore è bravo. Un allenatore che ha 25 campionati alle spalle da allenatore sarà ben diverso da un allenatore che ne ha tre di cui due campionati giovanili, ma con tutto il rispetto per le idee, la proposta e la sensibilità di cambiare a gara in corso, ma uno che ha visto 20 campionati avrà un po' più di esperienza quando deve fare un cambio a 5' dalla fine o cambiare il piano partita.

Sulla Lazio…