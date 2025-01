Marusic: “Europa League? Ecco dove possiamo arrivare”

La Lazio chiude al primo posto in Europa League e davanti ai propri tifosi batte per 3-1 il Real Sociedad. Domenica ci sarà un’altra sfida importante in campionato con la Fiorentina, sarà fondamentale recuperare le energie. In Mixed Zone, Marusic ha parlato così della partita di oggi.

Fraioli

Le parole di Marusic in Mixed Zone

Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo vinto. Erano molto importanti per noi questi tre punti, siamo primi in classifica. Manca l’ultima partita contro il Braga e dobbiamo provare a vincerla. Abbiamo sofferto tanto prima, quest’anno stiamo facendo molto bene. Abbiamo una rosa lunga con tanti giocatori forti, abbiamo lavorato bene e questi sono i risultati. È uno stimolo e un’opportunità per noi, tutti siamo a disposizione e vogliamo dare tutto. Questo è il risultato, siamo primi e dobbiamo continuare a lavorare. Stare sul pezzo e vediamo dove possiamo arrivare. Noi ci crediamo, dal primo giorno quando è arrivato il mister abbiamo fatto un grande lavoro e un grande cambiamento. Tutti i ragazzi che sono arrivati sono entrati bene in gruppo, ogni giorno lavoriamo bene e ci crediamo. Penso che possiamo arrivare il più lontano possibile. Ruolo? Io anche negli anni precedenti ho giocato sia a destra sia a sinistra, dove vuole il mister. È una sua scelta, sono a disposizione e dove lui vuole, io gioco. Non ci sentiamo sotto pressione. Ci vogliamo allenare e vogliamo guardare partita dopo partita, vediamo alla fine dove possiamo arrivare. Fiorentina? Una partita molto difficile, loro giocano bene sono forti. Noi abbiamo pochi giorni per recuperare, vediamo che succede. Davanti ai nostri tifosi vogliamo fare una grandissima prestazione anche contro di loro.

Il video