CONFERENZA BARONI - "Non sottovalutiamo questa squadra. Bene Isaksen, sul mercato..."

Lazio-Real Sociedad, Baroni in conferenza

La Lazio vince ancora in Europa League, questa volta contro la Real Sociedad in casa. Altro risultato convincente per la squadra di Baroni, che batte 3-1 gli spagnoli in casa grazie ai gol di Gila, Zaccagni e Castellanos.

Fraioli

Al termine del match, l'allentore biancoceleste Marco Baroni ha commentat la vittoria in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

Non facio calcoli su prossim avversari europei. Più è importante l'avversario più bella è la gara. Ne abbiamo ancora una da ffrontare vogliamo dare utto per rimanere avanti in classifica. Oggi la squadra ha dato tutto, sono orgoglioso di questo gruppo e di quanto sta facendo, nonstante le difficoltà numeriche.

In qualche partita abbiamo perso nel risultato, ma senza mai perdere l'identità. Il DNA del gruppo è quello offensivo, di ritmo, un calcio non facile ma anche per via degli infortuni. CI sono dei passaggi del genere durante l'anno possono capitare e lì ho visto il vero volto di questa squadra.

Mercato? Ho parlato con la Società lo ha fatto anche i Direttore Fabiani nel pre partita. Siamo in difficoltà in difesa, stiamo cercando delle soluzioni in tal senso e quindi qualcosa arriverà. Prenderemo giocatori funzionali che vogliono unirsi alla causa.

Dobbiamo riconsocere il merito dei ragazzi e del loro percorso. Questa straordinerietà non ci deve appagare, butteremo l'utima goccia di sudore fino alla fine. Su questo sono feroce e lor lo sanno. Dobbiamo alzare di più l'asticella, in primis ognuno per stesso, per poter comptere a questo livello. C'è stato un ringiovanimento, ma l'identità è semore sta forte e io ne sono orgoglioso.

Isaksen? oggi la sua prestazione più significativa. Questo ragazzo deve crescere e lasciarsi andare. Contenti di aver sgnato su palla inattiva, siamo tra le prime squadre per cross fatti, è una risorsa importate e la squadra deve crederci.

Emergenza in difesa? Abbiamo rimesso dentro Hysaj, per me è importante e ci può dare una grande mano. Su Taveres le prime sensazioni sono che dovrebbe essersi fermato in tempo, ora vedremo gli esami cosa diranno. Troveremo di certo soluzioni per affrontare le emergenze.