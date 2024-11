MOVIOLA - Male Strukan: alla Lazio manca un rigore solare su Isaksen

Termina a reti inviolate la quinta sfida di Europa League: all'Olimpico Lazio e Ludogorets non vanno oltre lo 0-0; ai padroni di casa manca un rigore.

La designazione arbitrale ha assegnato la direzione della gara Lazio-Ludogorets al signor Duje Strukan (CRO). Il direttore di gara croato è stato coadiuvato dagli assistenti Bojan Zobenica (CRO) e Alen Jakšić (CRO): Mario Zebec (CRO) il IV ufficiale mentre Christian Dingert (GER) e Fedayi San (SUI) VAR e AVAR. Di seguito la moviola della gara.

PRIMO TEMPO

Pochi dubbi per il direttore di gara: giusti i tre gialli estratti nella prima frazione di gioco. Il primo ammonito della gara è stato il biancoceleste Pellegrini per una trattenuta sull'avversario (28'), a seguire sanzione anche per Kurtulus che ha fermato fallosamente Guendouzi (36') e a pochi minuti dal duplice fischio anche Tchaouna ha rimediato il cartellino (42').

Depositphotos

SECONDO TEMPO

Al 60' ammonizione ai danni di Gigot; a seguire sanzionato anche Rovella (73'); e anche Patric (sempre al 73') per proteste. Clamorosa svista nel frattempo da parte dell'arbitro: al 72' Isaksen finisce a terra nell'area avversaria e nonostante il check il direttore di gara non ha concesso il penalty. Nel finale giallo per il danese che ha fermato una ripartenza dei bulgari (84').