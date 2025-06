Lazio, Guendouzi legato a Sarri? Solo il Comandante può convincerlo a rimanere: la situazione

Una settimana fa è terminato il campionato già si sono verificati molti cambiamenti in casa Lazio, uno fra tutti riguarda l’allenatore di biancocelesti: proprio Maurizio Sarri è prossimo ad un grande ritorno a Roma e questo potrebbe avere conseguenze importanti anche su altri fronti, ad esempio sulla permanenza del centrocampista Guendouzi

Effetto Sarri su Guendouzi?

Può una telefonata cambiare tutto? È andata più o meno così fra il centrocampista francese e il tecnico toscano. Come riporta Il Messaggero, a Formello ci sperano nel ritorno del Comandante, al punto che sono sempre più convinti che entro l’inizio della prossima settimana possa arrivare alla firma, ma c’è ancora da attendere. Il tecnico vuole limare gli ultimi dettagli, sia economici che tecnici e, intanto, l’ambiente aspetta in apnea, calciatori compresi. L’addio di Baroni è un eventuale ridimensionamento avrebbero comportato un esodo dal centro sportivo, almeno nelle intenzioni, ma la trattativa avviata e suggellata, con l’offerta di un biennale con opzione per un altro anno a 2,5 milioni di euro, ha ridato speranza a tutti, compresi i big con le valigie in mano: fra questi Guendouzi. Il francese, dopo il peggio con l’Inter aveva nascosto i suoi dubbi circa la sua permanenza a Roma e già in quell’occasione non voleva nemmeno prendere in considerazione di restare con la Conference, figuriamoci fuori dall’Europa.

Continua nella prossima pagina