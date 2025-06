Lazio, Vecino vuole il rinnovo, la società riflette: Como e Benfica sullo sfondo

Ora che è terminata la stagione, sono attese importanti novità a Formello - non soltanto circa l’allenatore, questione per la quale si attenda il grande ritorno di mister Sarri - ma anche e soprattutto riguardo alla squadra. Quale sarà la Lazio del prossimo anno? Quali giocatori rimarranno e quali andranno via? Vecino rappresenta un’altra questione da sciogliere a breve.

Vecino e l’attesa del rinnovo

Proprio oggi, 1 giugno, si è aperto l’ultimo mese di contratto di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano classe 91. Lato Lazio tutto tace, ma a marzo il giocatore minimizzava sulla questione, affermando di poter dimostrare ancora tanto per questi colori, dichiarandosi fiducioso circa la decisione futura della società. Ad oggi, alcune riflessioni paiono legittime: l’ex Inter ha saltato 19 partite per infortunio, ne giocate daa titolare appena 14 su 52, solo 7 in Serie A. Eppure, nonostante il problema fisico alla coscia che l’ha costretto al box fra dicembre, gennaio e febbraio, Vecino è stato il centrocampista più pungente in zona goal, con 2 reti e 5 assist. Nello spiegare il calo di rendimento della squadra verificatosi all’inizio dell’anno, mister Baroni aveva affermato quanto stesse pesando proprio l’assenza di Vecino. Infatti, autore di un finale crescendo, a maggio il classe 91 ha messo lo zampino sui pareggi con Juve e Inter.

“Amuleto” Vecino

Con i suoi risultati e le sue prestazioni, Vecino si conferma un vero e proprio “amuleto“: come riporta il quotidiano Il Messaggero, in Italia, dal 2013, quando Vecino ha segna le sue squadre non hanno conoscono sconfitta. Anche a Roma le 12 gare in goal hanno portato 10 vittorie e 2 pari. Ora il centrocampista brama l’ultimo contratto europeo della sua carriera e molto dipenderà dal valzer delle panchine: il ritorno di Sarri, come nel caso di Guendouzi, aprirebbe spiragli di permanenza, ma si attendono aggiornamenti anche da altri fronti. Il Como di Fabregas, infatti, ha bussato all’entourage di Vecino, assieme a Betis e Benfica: la Lazio ha ancora il gradimento del calciatore, ma il tempo stringe e tutto potrebbe cambiare.