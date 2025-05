UEFA Champions League: Il PSG travolge l’Inter 5-0

Il Paris Saint-Germain è finalmente sul tetto d’Europa. Dopo anni di delusioni e tentativi falliti, la formazione francese ha coronato il sogno di un’intera generazione, battendo l’Inter per 5-0 nella finale di UEFA Champions League disputata a Monaco. Una vittoria netta, schiacciante, che ha sancito il trionfo del progetto parigino e il definitivo riscatto di una squadra troppo spesso accusata di non avere “DNA europeo”.

Un PSG travolgente: tecnica, velocità e determinazione

La partita si è messa subito in discesa per i campioni di Francia, che hanno imposto un ritmo altissimo fin dai primi minuti. Al 12’, Achraf Hakimi ha aperto le marcature e poco dopo, il giovanissimo Désiré Doué ha raddoppiato, diventando il terzo marcatore più giovane di sempre in una finale di Champions League. Nella ripresa, l’Inter ha provato timidamente a reagire, ma ha lasciato ampi spazi che il PSG ha sfruttato con spietata lucidità. Douè ha firmato il tris, il quarto gol è stato segnato da Kvaratskhelia e il sigillo finale è arrivato da Mayulu.

Inter irriconoscibile: prestazione deludente nel momento decisivo

Per Simone Inzaghi e i suoi, è stata una notte da incubo. L’Inter, arrivata in finale dopo un percorso europeo convincente, è sembrata spenta e incapace di reggere l’urto dell’intensità francese. I pochi sussulti offensivi non sono bastati a cambiare l’inerzia della gara. Questa sconfitta chiude nel peggiore dei modi una stagione che si era già complicata con la perdita dello scudetto, conquistato dal Napoli di Antonio Conte, e con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan.