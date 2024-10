Como-Lazio | Il punto sugli indisponibili per i lariani

Archiviata la dura sconfitta contro il Torino, il Como vuole tornare a vincere, da inizio campionato la squadra di Fabregas ha collezionato solo due successi contro l'Atalanta e il Verona. La Lazio invece dovrà sfruttare le importanti assenze del club lariano per ottenere un altro importante successo dopo l'ultimo in Serie A contro il Genoa, vinto per 3-0. Nella conferenza stampa di oggi, Cesc Fabregas ha presentato la gara contro i biancocelesti e ha rivelato la situazione degli indisponibili per Como-Lazio, gara che chiuderà il turno infrasettimanale, in programma per giovedì 31 ottobre alle ore 20:45, valevole per la decima giornata di campionato.

Gli indisponibili per Como-Lazio, nella prossima pagina