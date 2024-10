FORMELLO | Differenziato per Guendouzi e Zaccagni, domani le prove anti-Como

Il calendario non permette rilassamenti e a maggior ragione con il turno infrasettimanale che parte tra poco con Cagliari-Bologna, i ragazzi di Baroni sono chiamati ad uno sforzo importante di energie fisiche e mentali. Bisogna già, purtroppo, dimenticare la bella vittoria contro il Genoa ed immergersi nella sfida al Como in programma giovedì alle 20:45.

Per questo motivo dopo il giorno di riposo concesso da mister Baroni questo pomeriggio si sono ritrovati tutti al Centro Sportivo di Formello per prepararsi alla sfida contro la squadra di un ex compagno di Pedro, Cesc Fabregas.

