“La Notte dei Capitani”: le parole di Zaccagni per ispirare i giovani leader

Domani sera, sabato 14 dicembre 2024 alle ore 21, l’Impianto Polisportivo Capitolino ospiterà la 15ª edizione de “La Notte dei Capitani”, evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Roma (CSI) per formare e ispirare i capitani delle squadre giovanili. La serata si concentrerà sull'importanza del ruolo del capitano come guida dentro e fuori dal campo, trasmettendo i valori cristiani di lealtà, onestà e responsabilità.

Alla vigilia dell’evento, Mattia Zaccagni, da questa stagione capitano della Lazio, ha voluto condividere un messaggio speciale rivolto ai giovani partecipanti:

Da quando sono diventato capitano della Lazio ho avvertito la responsabilità che questo ruolo richiede, nei confronti dei miei compagni di squadra, del mister, di tutto lo staff, dei tifosi e anche degli arbitri, che meritano rispetto da parte di tutti, giocatori e spettatori. La fascia di capitano ti fa crescere, sia come atleta che come persona. Auguro a tutti i giovani capitani d'interpretare pienamente questo ruolo perché ti aiuta a vedere tutto con occhi nuovi, sia in campo che nella vita. In bocca al lupo ai capitani CSI Roma!