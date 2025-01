Cardone: "Ibrahimovic non chiuderà il mercato. In arrivo..."

Arrivato nella serata di ieri a Fiumicino, Arijon Ibrahimovic è stato il primo rinforzo per la Lazio di Baroni in questa finestra di mercato invernale. L'esterno tedesco nella mattina di oggi si è sottoposto alle consuete visite mediche a Villa Mafalda, per poi essere pronto da subito a raggiungere i nuovi compagni di squadra in allenamento.

Nella trasmissione “Quelli che…” a Radiosei, Giulio Cardone è intervenuto per commentare l'ultima gara che ha coinvolto la Lazio, venerdì sera contro il Como, e anche per parlare del mercato di gennaio: secondo quanto riporta il giornalista de “La Repubblica”, la società sarebbe infatti intenzionata a valutare altri profili per rinforzare la squadra di Baroni. Di seguito le parole del giornalista.

Cardone a Radiosei

Venerdì sera dopo Lazio-Como era molto dispiaciuto per la mancata vittoria, ma la giornata di campionato ed i pareggi delle concorrenti hanno attutito il colpo. E’ rimasto tutto come prima, anche il pareggio di Bologna è una buona notizia per la classifica della Lazio. Ibrahimovic ha svolto questa mattina le visite mediche, la trattativa si è chiusa con il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, con il Bayern Monaco che si è riservato il diritto alla recompra a 20 milioni di euro. Se la Lazio poi lo riscatterà, al giocatore sarà garantito un ingaggio quadriennale. In questi mesi guadagnerà 400 mila euro.

Possibili altri rinforzi