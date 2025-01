Coppa Italia, date e orari dei quarti di finale: ecco quando si giocherà Inter-Lazio

La Lazio ripartirà direttamente domenica in campionato contro il Verona ma presto torneranno anche gli impegni infrasettimanali: i biancocelesti sono in corsa su tutte le competizioni. Nel mese di gennaio si concluderà la prima fase dell’Europa League, in programma restano le due sfide contro Real Sociedad e Braga. In Coppa Italia invece, grazie alla vittoria interna per 3-1 contro il Napoli, la Lazio si è conquistata l’accesso ai quarti di finale: di fronte ci sarà l’Inter di Inzaghi, la gara si disputerà a Milano. Proprio in questi minuti, tramite un comunicato ufficiale della Serie A sono usciti gli orari e le date ufficiali dei quarti di finale.

Quando si gioca Inter-Lazio di Coppa Italia?

Inter-Lazio si disputerà nella seconda finestra (25/26 febbraio) dei quarti di Coppa Italia. Data e orario saranno definiti al termine dell’ottava giornata delle competizioni europee, Champions ed Europa League.

