Castrovilli oggi si opera e la Lazio pensa al sostituto

Brutte notizie dall'infermeria in casa Lazio. Gaetano Castrovilli e i problemi al ginocchio che tornano. Nelle ultime ore un fulmine a ciel sereno per i biancocelesti, il centrocampista ex Fiorentina è costretto di nuovo ad uno stop che non sarà da poco a causa di una lesione a carico del menisco mediale dell'arto sinistro con rispettivo intervento chirurgico in artroscopia. Il Corriere dello Sport riporta che l'operazione a cui dovrà sottoporsi il calciatore avverrà nella giornata di oggi. La Lazio riceve ovviamente una brutta notizia ma può contare sulla forza caratteriale del giocatore che già in passato ha subito gravi infortuni ma che con volontà e determinazione ha superato mentalmente e fisicamente bene.

Quanto dovrà fermarsi Castrovilli

La prima domanda che si pone il mondo Lazio è: quanto starà fuori Castrovilli? Domanda delicata con risposta altrettanto incerta. Si ipotizzano circa 30 giorni di stop, successivamente a fare la differenza saranno una serie di controlli serrati che monitoreranno lo stato del ginocchio del centrocampista. Sicuramente rappresenta una aggravante che richiede prudenza e massima attenzione, la recidività degli infortuni ripetuti allo stesso menisco del calciatore. L'intervento chirurgico è stato deciso dopo vari consulti dopo che il giocatore ha valutato anche l'ipotesi di procedere con una terapia conservativa, possibilità a quanto pare poi tramontata.

I possibili sostituti valutati dalla società

L'augurio che il popolo laziale è un intervento nel calciomercato di gennaio, un innesto che vada a sostituire Castrovilli, che diventa per forza di cose un punto interrogativo da prendere con le pinze. Le polemiche su un mancato arrivo in mezzo al campo ci furono già con la partenza di Danilo Cataldi, figuriamoci ora che un altro tassello è venuto a mancare. In attesa del mercato invernale la soluzione potrebbe essere in casa. I nomi valutati sono due : Akpa Akpro e Basic. Il primo nome sembra essere in vantaggio su quello del croato, vedremo cosa accadrà. Due giocatori fuori dalla rosa ma stipendiati che potrebbero entrare nelle scelte tattiche di mister Baroni.