CdS | Nazionali, quanti convocati in casa Lazio: Zaccagni e Rovella...

Una Lazionale

Marco Baroni sta rendendo sempre più internazionale la sua Lazio. Infatti, molti giocatori biancocelesti sono stati convocati nelle rispettive Nazionali per le partite durante la sosta successiva alla sfida contro il Monza. Tra i sicuri della convocazione ci sono Castellanos (Argentina), Guendouzi (Francia), Dia (Senegal), Dele Bashiru (Nigeria), Isaksen (Danimarca), Mandas (Grecia) e Tchaouna (Francia U21).

Attesa per altri biancocelesti

Restano invece in attesa dell’ufficialità Marusic, per cui la convocazione con il Montenegro appare quasi certa, e gli italiani. Nella scorsa pausa, infatti, i biancocelesti in orbita Nazionale sono rimasti esclusi: Provedel, Zaccagni e Rovella non hanno partecipato. Tuttavia, Spalletti potrebbe cambiare idea questa volta. Come riportato dal Corriere dello Sport, la lista sarà ufficializzata oggi, 8 novembre, anche se le convocazioni non sono affatto scontate: Provedel è stato superato nelle preferenze da Meret e Di Gregorio, Zaccagni deve affrontare la concorrenza di un Daniel Maldini in grande forma, mentre Rovella, seppure in ottimo stato, dovrebbe superare Ricci e Fagioli.