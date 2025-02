Inter-Lazio, Baroni ora ha davvero bisogno di tutti

Poche ore e i fari dello stadio San Siro di Milano si accenderanno sui quarti di finale tra Inter e Lazio. I nerazzurri dovrebbero optare per un ampio turnover, sopratutto in attacco in vista anche della sfida scudetto che ci sarà nella prossima giornata di campionato contro il Napoli di Antonio Conte.

Fronte Lazio invece ci saranno dei cambi per dare respiro a chi non è al meglio fisicamente. Il tassello da risolvere o migliorare riguarda l'attacco e Baroni è a lavoro per fare la scelta migliore. L'assenza di Castellanos è una vera e propria sciagura per i biancocelesti che non riescono a trovare un sostituto adeguato. Stasera un nuovo esperimento, toccherà a Loum Tchaouna fare la prima punta dopo la deludente prova di Noslin nella partita con il Napoli e nella trasferta di Venezia.

La frase di Baroni sui 22 titolari

Era fine novembre quando Marco Baroni, in modo inaspettato, parlò della rosa laziale composta da 22 titolari. L'allenatore toscano non ha mai nascosto la piena fiducia che ha nei suoi uomini e come considera chiunque importante. Adesso più che mai c'è bisogno del massimo apporto da tutti, diversi sono gli infortunati e diversi anche i nomi che non brillano dal punto di vista della forma fisica. La fase di stagione è molto delicata, gli impegni sono tanti e sui tre fronti ( campionato, coppa Italia, Europa League ) .

L'infortunio di Castellanos

La pessima notizia è arrivata nella penultima giornata di campionato nel match dello stadio Olimpico tra Lazio e Napoli, l'attaccante Castellanos si è accasciato a terra per un problema muscolare che da subito è sembrato di livello importante. Dopo la conferma con gli esami strumentali delle successive ore, l'argentino dovrebbe tornare in campo a fine marzo. Probabilmente parliamo dell'uomo più insostituibile come ruolo nello scacchiere tattico di Marco Baroni. La Lazio deve quindi stringere i denti per diverse partite, alcune importantissime.