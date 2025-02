Il ct Spalletti elogia il capitano della Lazio Zaccagni: “Sta andando molto bene…”

Esattamente fra un mese i campionati si fermeranno nuovamente per lasciare spazio alla sosta per le Nazionali, anche la Serie A, quindi, vedrà partire i suoi migliori calciatori per disputare i quarti di finale di Nations League. In particolare, l’Italia sarà impegnata il 20 e il 23 marzo, rispettivamente nella doppia sfida contro la Germania (prima in casa a Milano e poi in trasferta a Dortmund).

Il ct Spalletti pensa ai quarti di finale

La nostra Nazionale ha superato la fase a gironi della competizione della Nations League e disputerà tra un mese i quarti di finale. Vincere questa competizione porta importanti benefici a livello economico, oltre al vantaggio sportivo di poter contare su un percorso più facilitato durante le qualificazioni ai prossimi mondiali. Proprio per questo, la Nazionale italiana dovrà sfoggiare ottime prestazioni e Spalletti dovrà scegliere fra i migliori italiani del nostro campionato e non soltanto fra i quali, sicuramente, l’esterno d’attacco Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio quest’anno sta dimostrando una crescita evidente, avendo ereditato la fascia da Immobile e la numero 10 da Luis Alberto, è diventato un vero e proprio punto di riferimento del club capitolino, in campo e fuori. Il ct azzurro è ben consapevole di questo e terrà conto del potenziale del giocatore proprio nel diramare le convocazioni il prossimo mese. Nel frattempo, durante un’intervista a Il Messaggero, Spalletti ha rilasciato alcune parole proprio su Zaccagni in merito alla capacità di saltare l’uomo e rompere linee avversarie.

Le parole di Spalletti su Zaccagni