Milan-Atalanta 0-1, Ederson segna e Gasperini esulta

Il posticipo serale di questa Pasqua è Milan-Atalanta. A San Siro va in scena un match molto combattuto ed equilibrato, soprattutto nei primi 45 minuti. Si nota fin da subito l'intento delle due squadre in campo. Il Milan di Sergio Conceicao che sta facendo il possibile per salvare una stagione poco positiva. Dall'altra parte l'Atalanta di Gianpiero Gasperini che vuole quanto prima chiudere la qualificazione in Champions League. La Dea stasera si porta a casa tre punti fondamentali, grazie ad un gol di Ederson.

Il match

Primo tempo equilibrato e molto tattico. Le due squadre si annullano e si conclude in parità, 0-0. Il secondo tempo vede l'Atalanta cambiare passo e sottomettere il Milan con il passare dei minuti. Ci pensa al 62simo a sbloccarla Ederson. Azione corale di livello della Dea con Maignan che poteva fare di più sulla conclusione del centrocampista avversario. I rossoneri ci mettono il cuore ma restano impalpabili in fase offensiva. Le prova tutte, Conceicao ma nessuno affondo pericoloso alla porta avversaria. Il Milan chiude il match addirittura con cinque attaccanti ma nulla di creato.

Le rispettive classifiche

L'Atalanta stasera sorride. Tre punti importanti conquistati stasera a San Siro e Bologna tenuto a debita distanza. La Dea ora ha 64 punti e difende il terzo posto dal momento positivo del Bologna che resta distante quattro punti.

Ennesima delusione in casa Milan. Il posto in classifica è sempre il nono ed i punti sono 51. La testa dei giocatori non può che essere esclusivamente sulla semifinale di coppa Italia contro i cugini nerazzurri.