Genoa-Lazio, Baroni e i suoi all'esame di carattere

Meno di 24 ore e la Lazio sarà chiamata a scendere nuovamente in campo dove la cocente sconfitta, con eliminazione annessa, in Europa League contro il Bodo Glimt. Voce di gruppo ha parlato di un umore a pezzi da parte di tutti i giocatori ma adesso c'è da mettere da parte tutto, sopratutto le emozioni negative, ed alzare la testa ripartendo.

I biancocelesti già si trovano a Genova per il match di Pasquetta delle ore 18:00. A sfidare gli uomini di Baroni ci sarà il Genoa di Vieira, che ha dimostrato una vera e propria rinascita dal suo arrivo.

Sarà un esame di carattere e maturità

Il colpo arrivato giovedì scorso contro il Bodo Glimt è pesante. L'eliminazione dall'Europa League e in quel modo è stata una batosta non da poco e il timore dell'ambiente è uno solo: un tracollo psicologico che possa creare danni collaterali nella testa e nelle gambe dei giocatori. Questa la preoccupazione più grande che però potrebbe avere risvolti anche diversi, ovvero, creare rabbia e grinta da gettare violentemente ed agonisticamente sul rettangolo verde. Un bivio con due esiti completamente opposti. L'allenatore biancoceleste Marco Baroni dovrà lavorare molto sulla mente dei suoi ragazzi e molto meno sul lato tattico. La speranza è che si scateni la seconda opzione citata poco fa; raccogliendo dal male di una sconfitta simile del buono che porti a risultati positivi in questo finale di stagione.

In palio c'è ancora molto, un ovvio piazzamento in Europa con diverse rivali e un finale che può avere risvolti positivi ed indirizzare il voto di una stagione che potrà essere ottimo o meno. Logico inoltre che questo sarà un fondamentale esame di carattere e maturità che coinvolgerà tecnico e giocatori delineando anche il futuro di entrambi.

Le probabili formazioni della sfida contro il Genoa

La novità di oggi riguarda una scelta che l'allenatore Baroni potrebbe fare nei tre che giocano dietro l'unica punta, in particolare sugli esterni. Il nome in questione è quello di Adam Marusic, che non agirà come accade solitamente da terzino destro o sinistro ma l'idea del mister toscano è quello di avanzarlo sulla linea di centrocampo a destra. La difesa invece sarà composta da Lazzari e Pellegrini sulle rispettive fasce. Ovviamente non sono scelte definitive ma idee su cui Marco Baroni sta lavorando, nelle prossime ore saranno sciolti i dubbi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.