Lazio-Atalanta, Zappacosta nel pre: "Essere primi ci dà energia. Sul mio gol alla Lazio..."

Intervenuto nel pre partita di Lazio-Atalanta, l'esterni bergamasco Davide Zappacosta, che oggi sostituirà l'infortunato Ruggeri, ha parlato ai microfoni di Dazn presentando la sfida contro i capitolini. Queste le sue parole:

Essere primi in classifica ci da tanta energia. Lavoriamo ogni giorno e cerchiamo di fare come sempre la nostra partita per portare a casa la vittoria