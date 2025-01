Abbate: "Casadei? Trattativa difficile, ma è necessaria una cessione. Su Fabbian..."

Nella trasmissione “Lazio Social Club” a Radio Laziale, Alberto Abbate de “Il Messaggero” è intervenuto per commentare la gara di ieri sera per la ventiduesima giornata di Serie A tra Lazio e Fiorentina. Il giornalista ha commentato la gara contro la Viola e le possibili scelte di mercato della società.

Le dichiarazioni di Abbate su Casadei

Casadei? In queste ora la stanno riportando avanti con l'entourage del calciatore. Si sta lavorando anche sulle commissioni. Gli stessi ascoltatori sono in confusione rispetto a questa situazione. Il Chelsea aveva accettato la cifra ma non le modalità di pagamento, perché bisogna considerare anche il problema dell'indice di liquidità della Lazio. Ci sono mille incastri su questa storia di Casadei, che stanno portando avanti in queste ore e mi auguro che si arrivi ad una fumata bianca, anche se poi bisognerà capire se il calciatore riuscirà a risolvere i problemi che abbiamo visto. Meglio avercelo che non avercelo. Bisogna incastrare tutto compresa anche una cessione: è necessaria una cessione per far entrare Casadei. La Lazio preferisce Casadei a Fabbian anche se quest ultimo ha giocato di più dell'altro. Per la Lazio è più forte Casadei di Fabbian, che nella Primavera dell'Inter era la riserva di Casadei. Sono passati sei anni e Fabbian ha giocato e Casadei no. Non è cresciuto tanto quanto Fabbian.

La questione su Belahyane

Oggi nel pezzo ho fatto una ricostruzione, che per quello che so io è così: Fabiani ha sempre voluto Casadei, Baroni ha fatto il nome di Fazzini come rinforzo a centrocampo, la Lazio ci ha provato per accontentarlo, ma è stata abbandonata questa pista per le modalità di pagamento. La Lazio poi ha provato una doppia trattativa: Casadei e il prestito di Veiga. Poi per far entrare un giocatore bisogna far uscire un calciatore: ha provato a inserire Basic o Castrovilli con il Verona per Belahyane, ma ha trovato un muro perché il Verona vuole fare soldi con Belayane.

Casadei

Quindi si è tornati in Casadei, che era il primo vero obiettivo d Fabiani e che lo considera un giocatore che deve ancora esplodere. Ora bisogna far incastrare tutto, ma è una trattativa difficile. L'unica cosa buona in cui lo abbiamo visto è che gioca davanti alla difesa, quindi può essere un sostituto a Guendouzi e Rovella, perché ha giocato lì davanti, anche se non lo vedo molto simile onestamente.

La frase di Fabiani sul mercato

Non la dobbiamo interpretare come è la realtà dei fatti. Queste sono ore assolutamente convulse per portare Casadei e fare un'uscita, che faccia entrare il giocatore. Fabiani mette le mani avanti, perché potrebbe non andare a compimento tutto questo.

Baroni vuole Casadei?