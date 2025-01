La Lazio onora le memorie dei perseguitati della Shoah

Il 27 gennaio è stato proclamato la Giornata della memoria, vale a dire, una giornata per ricordare ed onorare tutte le vittime della Shoah. Il sito ufficiale della Lazio, in vista di una ricorrenza così importante, ha scritto un messaggio per ricordare tutti i caduti e perseguitati.

Shoah -

La Giornata della memoria

La Giornata della memoria è una ricorrenza internazionale che viene celebrata il 27 gennaio di ogni anno, come giornata in commemorazione di tutte le vittime dell'Olocausto e del nazismo, ma anche in onore di chi ha protetto i perseguitati pur rischiando la propria vita. La data scelta non è casuale, infatti, fa riferimento al 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, durante l'offensiva verso Berlino, arrivarono nella città polacca di Oœwiêcim, meglio conosciuta con il nome tedesco, vale a dire Auschwitz. Le truppe, una volta scoperti i campi di concentramento, liberarono i pochi supersititi. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono, per la prima volta, a tutto il mondo l'orrore del genocidio nazista. La società biancoceleste, ha voluto ricordare ed onorare tutte le vittime di questo tragico e drammatico evento, pubblicando un post sui propri canali ufficiali.

