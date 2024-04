CONFERENZA ALLEGRI - "Troveremo una Lazio aggressiva, dovremo farci trovare pronti"

Massimiliano Allegri ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, programmato per martedì 23 aprile 2024 alle 21:00. La Juventus parte con un vantaggio di 2-0, ottenuto all'Allianz Stadium, grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic.

Quest'anno siamo partiti con due obiettivi: qualificarci per la prossima edizione di Champions League – momentaneamente siamo terzi in classifica – e vincere la Coppa Italia. Io dico sempre che quando si gioca l'obiettivo deve essere quello di arrivare fino in fondo alle competizioni, sempre. Il nostro focus adesso deve essere quello di arrivare fino in fondo in Coppa Italia e domani dovrà essere soltanto questo il nostro obiettivo. La squadra sarà motivata e sono sicuro che nessuno di noi sta pensando ai due gol di vantaggio della gara di andata. Quando sei alla Juventus devi giocare per ottenere i risultati, per vincere. L'ambizione deve sempre essere massima. Quando giochi in una grande squadra è importante vivere con il desiderio e, di conseguenza, con la pressione di cercare di vincere trofei.