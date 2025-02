Lazio, Rovella squalificato per Venezia: ballottaggio fra Dele-Bashiru e Belahyane

Dopo l’ultimo pareggio di sabato contro il Napoli, la Lazio, attualmente, si trova quinta in classifica, a pari merito con la Juventus a 35 punti (che ha vinto, proprio domenica, contro i nerazzurri di Inzaghi). A due terzi di cammino, la Lazio ha perso un po’ di quella continuità che l’aveva sempre caratterizzata in questo campionato e che dovrà essere ritrovata in ottica Champions data la pressione delle rivali al quarto posto: Juventus, Fiorentina, ma anche Milan e Bologna, a cui manca ancora un match da disputare.

Rovella squalificato: il sostituto

Nel match contro il Napoli, il centrocampista Rovella ha rimediato un giallo e, da diffidato, salterà la prossima sfida in casa del Venezia. I sostituti ci sono, ma bisognerà capire quale sarà la soluzione più efficace per ottenere i tre punti sabato. Come spiega il Corriere dello Sport, il nigeriano è favorito sul nuovo acquisto Belahyane che, invece, potrebbe entrare a gara in corso per affiancare Guendouzi. Sicuramente, il francese e il nigeriano, compagni di squadra già da diversi mesi, hanno giocato insieme molte partite, una fra tutte quella all’andata contro il Napoli e il ritorno contro la Fiorentina. Fra domani e dopodomani, la squadra svolgerà allenamenti specifici e avrà un’intera settimana per preparare il match, così che il mister potrà scegliere la soluzione adatta fra Dele-Bashiru e Belahyane, anche se sembra nettamente in vantaggio il primo per una maglia da titolare.

Belahyane attende l’esordio

Arrivato quest’anno durante la sessione di calciomercato invernale, chiusa ad inizio febbraio, Reda Belahyane sta ancora aspettando una chances per il suo esordio. Baroni conosce bene il calciatore, lo ha fatto esordire in Serie A nel gennaio dello scorso anno, quando i due erano al Verona. Insieme agli altri acquisti, Ibrahimović e Provstgaard, da quando è arrivato a Roma, il centrocampista ha lavorato con la squadra per farsi trovare pronto e ha atteso in panchina la giusta occasione, chissà che il match contro il Venezia non sia quella giusta per mostrare, con la maglia numero 21 sulle spalle, le sue qualità e tifosi biancocelesti, alla società non solo.