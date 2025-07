Formello | Al via la seconda giornata di allenamenti - FOTO

Seconda giornata di allenamenti a Formello per la Lazio con Maurizio Sarri saldamente al comando. Dopo il raduno e i primi test atletici, il tecnico toscano ha iniziato ufficialmente la stagione biancoceleste in questa nuova fase della preparazione estiva.

Sul campo del centro sportivo di Formello, alle ore 9:30 di questa mattina, è iniziata la seconda giornata di allenamenti, che, come di consueto, per tutto il ritiro prevede una sessione mattutina e una pomeridiana.

Day 2, la sessione mattutina

Il focus principale della mattinata di oggi è stato sulla fase difensiva, nonostante le assenze di Patric, Ruggeri (impegnato in un lavoro differenziato) e Hysaj, uscito acciaccato dopo un contrasto con Noslin durante l’allenamento di ieri, i difensori hanno lavorato come un blocco unico. Gila e Lazzari hanno svolto lavoro leggero con scarpe da ginnastica, mentre con il resto del reparto hanno alternato sessioni fisiche a esercizi specifici sui meccanismi della linea a quattro, tanto cara al Comandante.

A parte hanno lavorato centrocampisti e attaccanti, anch’essi impegnati tra lavoro atletico e sessioni tattiche. Ancora fermo Mattia Zaccagni, mentre si segnala il ritorno graduale in gruppo di Basic. Buone notizie anche per Guendouzi, che dopo una fase iniziale in palestra sta aumentando i carichi di lavoro per raggiungere la condizione dei compagni.

La squadra tornerà in campo alle ore 18:00 per la seconda seduta di giornata, ancora all’insegna dell’alternanza tra tecnica e preparazione fisica.

Le immagini della seconda giornata di allenamenti

Il video del secondo allenamento di Maurizio Sarri