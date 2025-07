Jurić ricoverato in ospedale: il comunicato dell'Atalanta

Brutte notizie per l'Atalanta: Ivan Jurić è stato ricoverato a causa di un’infiammazione delle vie aeree superiori. Il nuovo tecnico della Dea era assente nella giornata di oggi per i primi allenamenti della squadra bergamasca: L'Atalanta ha iniziato ufficialmente la stagione proprio oggi con la ripresa della preparazione atletica, ma le condizioni di salute hanno costretto il nuovo tecnico al ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate. A darne la notizia è stata proprio la società di Bergamo attraverso un comunicato ufficiale.

Le condizioni del tecnico

Secondo quanto riportato dallo stesso club, il quadro clinico di Jurić è in netto miglioramento, e presto sarà dimesso, in modo da poter raggiungere la squadra in ritiro nel centro sportivo di Zingonia. A guidare gli allenamenti, in questo giorni di assenza del tecnico, sarà il vice Paro.

Il comunicato della Dea