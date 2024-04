A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Roma, gara valida per la 31esima giornata di Serie A Tim, all'Olimpico insieme al ds Fabiani è arrivato l'ex vice di Sarri Giovanni Martusciello.

L'allenatore in seconda è stato l'unico dello staff del toscano a non rassegnare le dimissioni dopo Lazio-Udinese ed ha infatti guidato i biancocelesti anche nella trasferta di Frosinone, prima dell'approdo in panchina di mister Tudor.