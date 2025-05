Cardone: "Baroni-società volontà reciproca di cambiare…"

Sarà una settimana cruciale in casa Lazio dove si tireranno le somme della stagione con l'amara consapevolezza di aver concluso un campionato con il peggiore degli scenari possibili alla vigilia dell'ultima giornata. Nei prossimi giorni ci sarà il tanto atteso incontro tra Baroni ed il club e la sensazione crescente in queste ore è che si vada verso la separazione.

Giulio Cardone, giornalista di La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione in casa Lazio e le mosse future del club a partire dalla posizione di Marco Baroni.

Quello della Lazio contro il Lecce è stato un capolavoro al contrario.

Ora è il momento dei processi, è chiaro che pagherà Baroni. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro, si andrà verso il divorzio. Vedremo che accordo si troverà tra le parti, non credo sia quello il problema, lui guadagna un milione di euro. Andrà altrove, c’è una percentuale molto alta che vada a finire in questo modo. Mentre il club dovrà fare un profondo esame di coscienza, una profonda autocritica per capire ciò che non ha funzionato. Sei stato in lotta per la Champions fino alla fine, ma non hai raccolto nulla.

Ieri dopo la partita non c’è stato modo di far dire a Baroni qualcosa circa la sua volontà, non ha fatto altro che ripetere che tutto dipenderà dal confronto che ora ci sarà con la società. La sensazione è che anche in lui ci sia voglia di cambiare. Credo che ci sia la volontà reciproca di separarsi e non credo che questa volta il problema, a differenza di quanto accaduto con Sarri, possa essere il passo indietro dell’allenatore. Il tema dimissioni è anche condizionato dall’entità dell’ingaggio percepito. I vari punti di rottura che ci sono stati durante la stagione tra allenatore e società riguardano la gestione del mercato, alcuni casi specifici, questioni tattiche nel momento di difficoltà della squadra e l’eliminazione con il Bodo. Questo è quello che viene imputato dal club, poi ci sono le responsabilità che Baroni ritiene siano della dirigenza. Anche questi saranno i temi di discussione nel confronto prossimo.

I nomi per il dopo Baroni

Klose è uno dei nomi che va messo nella lista. Sappiamo cosa ha dato come giocatore, ma sinceramente come tecnico non è una garanzia.

Baroni in conferenza

Molto grave la denuncia di Baroni dopo la sconfitta con il Lecce, il riferimento alla motivazione di alcuni giocatori durante la settimana è stata anche ribadita in conferenza stampa.