Como-Lazio | Pedro a Dazn: "Il segreto? Chiave la figura del mister e l'armonia nello spogliatoio"

L'intervenuto ai microfoni di Dazn di Pedro, autore del secondo goal dei biancocelesti contro il Como, partita terminata 5-1 a favore della Lazio. Quinto goal in stagione per l'ex Barcellona dopo sole nove presenze tra tutte le competizioni da inizio campionato.

Per la squadra sono più vecchio, sto facendo bene, ma è un lavoro di tutta la squadra. È un buonissimo risultato per noi da parte di una squadra che sta facendo molto bene in campionato, era difficile, ma l'importante era ottenere punti e andare avanti.