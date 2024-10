L'analisi di Sky: Nuno Tavares due gialli inesistenti

La Lazio è di nuovo penalizzata dagli episodi arbitrali. Ricordiamo l'amarezza dopo la trasferta con la Fiorentina, poi quella con la Juventus ed anche oggi i biancocelesti sono stati penalizzati dalla terna arbitrale che ha completamente calcato la mano sulle due ammonizioni ricevute da Nuno Tavares. A confermarlo è il post partita andato in scena su Sky dove tutti gli opinionisti presenti concordano sui falli commessi dal terzino portoghese ma l'assoluta inesistenza del cartellino giallo come sanzione.

Le due ammonizioni per Nuno Tavares

Diversi replay, sottolineati su Sky, evidenziano come Nuno Tavares non meriti minimamente il cartellino giallo in entrambi i falli commessi. Nel primo caso un contrasto di gioco, corpo a corpo, in cui il terzino maglia numero 30 arriva in leggero ritardo e impatta l'avversario, fallo che ci sta ma ammonizione nemmeno nel peggiore delle interpretazioni. Il secondo fallo che causa il secondo giallo è quello al minuto 65, Nuno Tavares affonda un tackle ben lontano dal suo avversario Strefezza, non tocca nemmeno il giocatore del Como che lo cerca evidentemente. L'arbitro ci casca, vede l'ammonizione, la seconda, ed è rosso per Nuno Tavares.

Il terzino portoghese salterà la gara di lunedì con il Cagliari

L'espulsione di Nuno Tavares causa ovviamente l'assenza per la prossima partita. Il terzino laziale infatti non potrà partecipare a Lazio-Cagliari, il portoghese ha dimostrato quanto sia determinante per i biancocelesti, un danno non da poco, causato da scelte arbitrali completamente errate. Non solo una penalizzazione ingiusta per la prossima sfida di campionato ma la Lazio quest'oggi ha rischiato anche di essere ripresa nel risultato, infatti sull'1-2 l'arbitro Pairetto ha rimesso sul piatto della bilancia il numero di uomini in campo, fino a tre minuti prima il Como era rimasto in 10 per una espulsione giustissima, a differenza di quella ricevuta da Nuno Tavares. La Lazio deve di nuovo voltare pagina con l'amaro in bocca per quelle che sono le decisione che arrivano dalla terna arbitrale. Pronto Luca Pellegrini per il prossimo match contro il Cagliari.