Como-Lazio | Fàbregas a Dazn: "Taty non può vincere di testa, il portiere mi deve fare di più"

Alla decima giornata di campionato la Lazio ha sfidato il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Nel post-partita Cesc Fàbregas ha rilasciato le sue impressioni riguardo la partita contro la squadra di mister Baroni, terminata 5-1 a favore dei biancocelesti.

La Lazio è una grandissima squadra, sono mancati i duelli vinti. Ci sono stati piccoli dettagli in cui loro sono stati più forti, nel secondo tempo abbiamo trovato tante occasioni e loro erano in difficoltà. Dieci contro dieci si può provare a ripareggiare. Il quarto e quinto goal, succedono, è un risultato pesante, ma non mi importano tanto, perché abbiamo cercato di fare goal. Dobbiamo continuare così.

Si, non mi piace parlare di questo perché è un alibi. Si deve dare di più, giochi in casa, Taty non può vincere di testa, il portiere mi deve fare di più, deve far capire “io sono qui, non entra nessuno”. Dobbiamo essere più forti e più bravi. Dobbiamo crescere e imparare di questo.