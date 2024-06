Ritiro estivo ad Aruronzo, fissate 3 amichevoli: ecco le avversarie

Manca meno di un mese e mezzo al ritiro estivo, e la cittadina veneta di Auronzo è pronta per accogliere i biancocelesti guidati da Igor Tudor (salvo sorprese dell'ultima ora) dall'11 al 22 luglio. Come riportato da Il Messaggero, nessuno dello staff del croato ha fatto ancora un sopralluogo sul campo dello Zandegiacomo. Giovedì il team manager Derkum, insieme al cuoco della Lazio, hanno visitato l'hotel e le strutture, pronte ad accogliere la squadra ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

Sono già state fissate le 3 amichevoli espressamente richieste da Tudor: saranno contro l'Auronzo, il Trapani e la Triestina, salvo cambi di programma o scossoni relativi al tecnico (al momento in bilico per la brutta aria che tira a Formello). Intanto l'allenatore ha già scelto un nuovo preparatore atletico per il prossimo anno: si tratta di Riccardo Ragnacci, ex Lecce.