Thuram elogia i tifosi laziali: scambio curioso con Vieri e Leotta

Dopo la schiacciante vittoria dell'Inter per 6-0 contro la Lazio, l'entusiasmo in casa nerazzurra è alle stelle. Marcus Thuram, intervistato da DAZN insieme a Calhanoglu, ha mostrato il suo stupore per l'atteggiamento dei tifosi laziali. Durante l'intervista, Thuram ha sussurrato a Christian Vieri:

"I tifosi della Lazio sono incredibili, hai visto?".

Nonostante la pesante sconfitta, i sostenitori biancocelesti hanno continuato a incitare la squadra, comportamento che ha colpito profondamente l'attaccante francese.

Scambio divertente con Diletta Leotta durante l'intervista

La scena non è sfuggita a Diletta Leotta, che ha chiesto a Thuram cosa avesse detto a Vieri. Con prontezza, Marcus ha risposto scherzosamente: "Come ho imparato a fare gol guardando i suoi video". Vieri ha replicato ironicamente: "I video in bianco e nero". Questo scambio ha aggiunto un momento di leggerezza all'intervista post-partita, evidenziando il buon umore e la coesione all'interno del gruppo nerazzurro.

Thuram sorpreso dai tifosi della Lazio