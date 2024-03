Serie A, la Lazio riparte dalla Juventus: tutti i gol iconici contro i bianconeri - VIDEO

Terminata la pausa per le Nazionali, la Lazio si appresta a ripartire con il campionato. Ad attendere i biancocelesti c'è la Juventus in casa, una gara ostica che anticipa l'altro confronto con i bianconeri in programma martedì 2 aprile in Coppa Italia. In casa Lazio sono state settimane di grandi cambiamenti, con l'addio di Sarri e l'arrivo del nuovo tecnico Igor Tudor. Il croato esordirà sulla panchina biancoceleste proprio contro la sua ex squadra, quasi un segno del destino. In occasione di questo importante match, la Lazio ha voluto ripercorrere sui propri canali social tutti i gol più iconici segnati contro i bianconeri.

Di seguito il post della Lazio: