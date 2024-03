Derby Roma-Lazio, i tifosi laziali rispondono presente: il dato sui biglietti

La 31° di Serie A coincide con il derby di ritorno. Su entrambe le panchine siedono due allenatori diversi rispetto il derby d'andata, dopo l'esonero di Mourinho e le dimissioni di Sarri.

Quando si gioca il derby Roma-Lazio?

L'appuntamento sul calendario è per il 6 aprile alle ore 18. La ‘nuova’ Lazio di Tudor però dovrà prima affrontare la doppia sfida con la Juventus di Allegri (domani in campionato e martedì 2 aprile a Torino per la semifinale d'andata di Coppa Italia).

Come riportato dal Corriere dello Sport, la vendita dei biglietti per il gli ‘ospiti’, nella sola fase di prelazione, ha toccato da subito quota 10mila tagliandi venduti.

Quando inizia la vendita libera per il derby per i tifosi laziali?

Da oggi venerdì 29 marzo è iniziata invece la vendita libera e l'Olimpico si appresta a registrata il tutto esaurito con 58mila tifosi presenti.