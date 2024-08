CONFERENZA STAMPA | Runjaić: “E’ una vittoria meritata. Siamo stati concentrati in difesa anche se la Lazio…”

L’Udinese si è regalato la prima vittoria stagionale tra le mure amiche proprio contro la Lazio: è stata una prova convincente per i bianconeri. Il nuovo tecnico Runjaić ha commentato la vittoria dei suoi in conferenza stampa, queste le sue parole.

Sono molto soddisfatto della prestazione e dell'approccio alla gara. Abbiamo difeso bene per 90 minuti e controllato bene il pallone. È importante quando si gioca contro una buona squadra, è una vittoria meritata. Abbiamo cercato di avanzare e attaccare in modo aggressivo, per gran parte della gara la cosa ci è riuscita.

Sono contento dell'energia messa in campo, di come i miei calciatori hanno lottato fino all'ultimo secondo: Siamo stati concentrati in difesa anche se la Lazio ogni tanto è riuscita a entrare, abbiamo provato a tenere la linea alta. Abbiamo giocato uno per tutti, tutti per uno: è il concetto che ho chiesto alla squadra prima della partita.