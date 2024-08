SERIE A | Il Milan delude, vincono Inter e Genoa

Oltre a Udinese-Lazio, oggi si sono disputate altre tre partite che hanno dato il via alla seconda giornata di Serie A Enilive. Alle 18:30, il Parma ha sorpreso il Milan trovando una vittoria prestigiosa. L'Inter, campione in carica, ha superato agevolmente il Lecce, mentre il Genoa ha conquistato tre punti sofferti contro il Monza di Nesta.

Parma-Milan

Altro risultato sorprende del neopromosso Parma, che dopo il pareggio ottenuto alla prima giornata contro la Fiorentina, quest'oggi ha trovato i suoi premi tre punti del campionato contro il Milan. I rossoneri, prossimi avverarsi della Lazio, hanno dimostrato diverse lacune difensive: pronti, via e Dennis Man trova il gol vantaggio dopo appena due minuti. Il momentaneo pareggio della squadra di Fonseca lo firma il solito Pulisic, ma a dieci minuti dalla fine è proprio l'ex biancoceleste Cancellieri a segnare il gol vittoria degli emiliani. Parma che momentaneamente si trova al primo posto con quattro punti, male il Milan che dopo due giornate e quattro gol subiti resta a un punto.

Inter-Lecce

Vittoria per l'altra milanese, l'Inter, che vince 2-0 contro il Lecce. I campioni d'Italia in carica trovano subito la via del gol con Matteo Darmian dopo appena cinque minuti. Nonostante qualche occasione da parte dei salentini, i nerazzurri raddoppiano nel secondo tempo con Calhanoglu dagli undici metri, e si assicurano così i primi tre punti del campionato. In virtù del pareggio in extremis contro il Genoa nella scorsa giornata, la squadra di Simone Inzaghi sale a quota 4 punti. Il Lecce, invece, resta a 0 punti, con uno score totale di 0 gol segnati e 6 subiti.

Monza-Genoa

Nonostante una prestazione migliore, il Monza è uscito sconfitto dal confronto con il Genoa, che ha conquistato i tre punti grazie a un gol di Pinamonti allo scadere del primo tempo. Quello di Pinamonti è stato anche l'unico tiro in porta da parte dei rossoblù, che hanno disputato una partita di grande sacrificio. Il Monza resta così a un solo punto, ottenuto nel pareggio della scorsa giornata contro l'Empoli, mentre il Genoa sale a quota 4 punti in classifica.