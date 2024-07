Dove vedere l'amichevole Lazio-Triestina di oggi alle 18

La Lazio è pronta ad affrontare la sua terza amichevole pre-campionato dal ritiro di Auronzo. Dopo gli incontri con la rappresentativa locale e con il Trapani, la squadra affronterà la Triestina, squadra di Serie C con la quale si organizzano regolarmente test amichevoli sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Lazio-Triestina: orario e dove vedere la partita

Il match inizierà alle ore 18. Sarà possibile seguirlo su Lazio Style Channel al prezzo di 4.99 € in diretta streaming. La partita sarà inoltre trasmessa sulla piattaforma DAZN. Per chi desidera assistere alla partita direttamente dallo Stadio Zandegiacomo di Auronzo, il prezzo per un posto a sedere in tribuna è di 15 €.