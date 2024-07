Calciomercato Lazio | DS Hammarby su Djukanovic: "C'è grande interesse. Lazio? Vi dico tutto…"

Viktor Djukanovic, montenegrino classe 2004, è tornato sotto i riflettori della società biancoceleste dopo l'addio di Ciro Immobile. Il suo nome era già iniziato a circolare ad inizio giugno come possibile terzo attaccante dietro Immobile e Castellanos, ma dopo la cessione dell'attaccante di Torre Annunziata, stando a quanto riportato da molti esperti di calciomercato, la Lazio potrebbe tornare a farci un pensierino.

L'attaccante attualmente gioca nell'Hammarby, in Svezia, dove ieri è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti dell'ultima sfida di campionato contro il Brommapojkarna (gara vinta per 0-2 proprio dall'Hammarby). Al termine della partita è intervenuto in zona mista il DS dell'Hammarby, Mikael Hjelmberg, facendo il punto di mercato sulla situazione del classe 2004.

Le parole del DS dell'Hammarby, Mikael Hjelmberg:

"Non ho ricevuto nessun'offerta della Lazio per Djukanovic. Ha ancora un contratto relativamente lungo e fa parte della squadra. Non ho avuto contatti con la Lazio. C'è un grande interesse per lui da molto tempo da diverse squadre. Su di lui si è scritto di tutto. Ci sono stati dei colloqui che però non hanno portato a proposte concrete o a trattative vere e proprie. Perché è rimasto tutta la gara in panchina? Djukanovic è un buon calciatore, ma è l'allenatore a scegliere"

Il profilo di Djukanovic

Il montenegrino può muoversi sia da ala sinistra sia da punta centrale, per lui nel 2024 sono state 18 le presenze tra tutte le competizioni condite da 3 gol e 1 assist.