Conclusa la prima fase, domani al via la vendita libera degli abbonamenti

Ieri si è conclusa la prima fase di vendita degli abbonamenti della Lazio per la stagione 24/25 dedicata ai possessori dell'abbonamento della scorsa annata. Domani dalle 16.00 scatterà la seconda ed ultima fase, sarà dunque aperta la vendita libera degli abbonamenti per tutti coloro che vorranno sottoscriverlo sui posti rimasti a disposizione.

Di seguito tutte le informazioni:

Tutte le informazioni sull'acquisto degli abbonamenti in vendita libera

Nella seconda fase, dalle 16:00 del 22 luglio alle 19:00 del 10 agosto, potranno essere sottoscritti gli abbonamenti in vendita libera.

Per la stagione 2024/2025 sono previste due tipologie di abbonamento:

Abbonamento Classic a 20 gare: comprende le 19 partite casalinghe di Campionato più la prima partita casalinga di Coppa Italia

Abbonamento Global a 24 gare: comprende le 19 partite casalinghe di Campionato, la prima partita casalinga di Coppa Italia e le 4 partite casalinghe del Group Stage di Europa League.

VENDITA LIBERA

Dalle 16:00 del 22 luglio fino alle 19:00 del 10 agosto sarà possibile acquistare l’abbonamento sui posti dello stadio rimasti liberi. Come fare:

Acquistare una tessera MILLENOVECENTO e/o EAGLE CARD presso uno dei Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o sul portale sslazio.vivaticket.it e sottoscrivere l’abbonamento in una delle seguenti modalità:

- Online: caricare l’abbonamento direttamente sulla tessera e stampare il segnaposto, contenenti le informazioni sul posto acquistato, su un foglio A4.

- Punti vendita Vivaticket: facendo caricare l’abbonamento sulla tessera dall’operatore. Il segnaposto, contenenti le informazioni sul posto acquistato, sarà stampato su un biglietto termico.

Ricordiamo che i Lazio Style 1900 non rilasciano questa tipologia di abbonamento.

Prezzi

Tabella prezzi abbonamento CLASSIC a 20 gare

SETTORI INTERO DONNE U16/INVALIDI 100% OVER 65 AQUILOTTO CURVA NORD 295€ 250€ 220€ 80€ DISTINTI NE/NO 295€ 250€ 220€ 80€ *CURVA MAESTRELLI/ DISTINTO SE 280€ 238€ 209€ 80€ TEVERE PARTERRE LATERALE 499€ 450€ 400€ 80€ TEVERE PARTERRE CENTRALE 615€ 550€ 480€ 80€ TEVERE LATERALE 640€ 560€ 505€ 560€ 80€ TEVERE TOP 795€ 670€ 605€ 670€ 80€ MONTE MARIO LATERALE 750€ 620€ 580€ 620€ 80€ MONTE MARIO TOP 920€ 760€ 690€ 760€ 80€ ONORE LATERALE DX 2700€ 1200€ 500€

Al costo degli abbonamenti online verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,00 %.



* L’abbonamento in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est darà diritto ad assistere a 19 partite e, precisamente 18 partite casalinghe di Campionato di Serie A e la prima gara casalinga di Coppa Italia, esclusa la partita di campionato Lazio-Roma. Ai titolari di questa tipologia di abbonamento, in occasione del derby casalingo, sarà garantita una fase di prelazione per l’acquisto di un biglietto in altro settore disponibile al prezzo corrispondente al rateo dell’abbonamento dello specifico settore acquistato.



Tabella prezzi abbonamento GLOBAL a 24 gare

SETTORI INTERO DONNE U16/INVALIDI 100% OVER 65 AQUILOTTO CURVA NORD 335€ 290€ 250€

90€ DISTINTI NE/NO

335€ 290€ 250€ 90€ *CURVA MAESTRELLI/DISTINTO SE 320€ 278€ 240€ 90€ TEVERE PARTERRE LATERALE 595€ 535€ 470€ 90€ TEVERE PARTERRE CENTRALE 710€ 650€ 575€ 90€ TEVERE LATERALE 740€ 670€ 580€ 670€ 90€ TEVERE TOP 915€ 770€ 700€ 770€ 90€ MONTE MARIO LATERALE 890€ 750€ 720€ 750€ 90€ MONTE MARIO TOP 1080€ 890€ 820€ 890€ 90€ ONORE LATERALE DX 3050€ 1350€ 550€



Al costo degli abbonamenti online verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,00 %.



* L’abbonamento in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est darà diritto ad assistere a 23 partite e, precisamente 18 partite casalinghe di Campionato di Serie A, la prima gara casalinga di Coppa Italia e le 4 partire casalinghe del Group Stage di UEFA Europa League, esclusa la partita di campionato Lazio-Roma. Ai titolari di questa tipologia di abbonamento, in occasione del derby casalingo, sarà garantita una fase di prelazione per l’acquisto di un biglietto in altro settore disponibile al prezzo corrispondente al rateo dell’abbonamento dello specifico settore acquistato.







AGEVOLAZIONI PER I TIFOSI: SCEGLI LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE

Le tariffe ridotte per la campagna abbonamenti 2024/25 sono le seguenti:

UNDER 16

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2008 ed è disponibile per tutti settori.

DONNA

La tariffa Donna è riservata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

OVER 65

La tariffa Over 65 è riservata ai nati prima del 1° gennaio 1959 ed è disponibile solo per i settori Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario laterale e Tribuna Monte Mario Centrale.

AQUILOTTO

La tariffa Aquilotto è riservata ai nati a partire dal 1 gennaio 2010. Questa tipologia di abbonamento è valida per 16 partite (compresa la gara degli ottavi di Coppa Italia) con possibilità di prelazione in occasione delle partite contro Inter, Juventus, Milan e Roma. L’abbonamento Aquilotto per la tribuna Tevere Top e la tribuna Monte Mario Top deve essere acquistato necessariamente abbinato ad un abbonamento adulto (intero, donna e over 65).

INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO ABBONAMENTO CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE

Registrati su PayPal

Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente l’abbonamento online sul portale sslazio.vivaticket.it

Registrati

Al momento del pagamento

Seleziona l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.

Alla conferma del pagamento

Una volta elaborato il pagamento, sarà emesso l’abbonamento.