Il Messaggero | Lazio, Tchaouna dice sì. Pressing su Dia

Il doppio colpo di mercato è prenotato e anticipato. Come scrive il Messaggero, Thcaouna ha già accettato di prendere il posto di Felipe Anderson per la prossima stagione. Per la Salernitana non ci sono problemi, ma ballano ancora 2 milioni tra richiesta (12) e offerta (10) per portare il calciatore a Roma, anche perché deve riconoscere il 40% al Rennes, club dove è cresciuto.

La carriera di Tchaouna

Ha iniziato con 7 minuti in Ligue 1 contro il Bordeaux per poi prendersi la titolarità in Conference League contro il Vitesse. Si è fatto notare, ma non al punto di restare con la prima squadra ed ecco spiegato prima il prestito al Digione in Ligue 2 e poi la cessione alla Salernitana. Nove mesi dopo si è ritrovato retrocesso in Serie B, ma Tchaouna ha lasciato il segno anche nella massima serie italiana con 4 gol, di cui uno proprio alla Lazio, che ora spinge per accaparrarselo.

Fabiani Fraioli

La Lazio vuole anche Dia

Il piano dei biancocelesti è mettere sul piatto 20 milioni per lui e per Dia, ma Iervolino ne chiede 22. Il punto di incontro è dunque vicino, l'unico ostacolo però riguarda il senegalese. La Lazio crede in Dia, ma il giocatore non vuole arrivare a Roma per fare la terza punta dietro Immobile e Castellanos. Fabiani non è dello stesso avviso, convinto che possa comunque ritagliarsi uno spazio da titolare, o al massimo giocare sulla trequarti.