CorSera | Lazio, trasferta proibita: solo sconfitte contro chi la precede in classifica

Domani la Lazio affronta l'Inter alle 18 e, vista la difficoltà della sfida, rischia di fare l'en plein di sconfitte in trasferta contro le squadre che la precedono in classifica.

I numeri

La striscia negativa è iniziata il 16 settembre scorso, dopo aver perso 3-1 in casa della Juventus. Poi c'è stato il 2-0 con il Milan, 1-0 col Bologna, 3-1 co l'Atalanta e infine con Tudor 1-0 contro la Roma. L'ultima volta che la Lazio ha fatto punti fuori casa con una squadra che la precedeva in classifica era lo scorso anno contro il Napoli capolista. Domani può ripetersi nuovamente contro la prima in classifica. In un campionato è successo solo una volta che la Lazio perdesse tutte le trasferte affrontato contro chi ha terminato il torneo nei primi 6 posti: parliamo di quasi un secolo fa, nel 1929.

Inzaghi vorrebbe ricongiungersi con Immobile

A Immobile e compagni non sono consentiti passi falsi. Il capitano della Lazio si ritroverà contro Simone Inzaghi, l'allenatore con cui ha legato di più in carriera e con cui si sente ancora. Al tecnico piacerebbe portare Ciro e Luis Alberto a Milano, ma è probabile che i nerazzurri provino a chiudere altre operazioni e a lasciarsi quelle con la Lazio come riserva.

Ciro Immobile

Occhi su Pavlidis e Sugawara

Per quanto riguarda il calciomercato, Fabiani è in contatto con la Salernitana per acquistare Tchaouna e Dia, ma ha chiesto informazioni anche all'AZ Alkmaar per Pavlidis e per il giapponese Sugawara. Non potranno arrivare tutti, la Lazio è chiamata a scegliere su chi puntare.

Corriere della Sera