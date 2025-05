Conference League: Chelsea vince, Betis crolla nel finale

La finale di UEFA Conference League 2025, ha incoronato il Chelsea campione d’Europa di terzo livello, ma a far parlare non è solo il trofeo sollevato dai Blues, quanto il modo in cui è arrivato. Il Real Betis, padrone del campo per più di 60 minuti, ha infatti dominato il gioco e creato numerose occasioni, ma è bastato un attimo di disattenzione per cambiare le sorti della gara.

Betis brillante, ma poco cinico

La squadra andalusa ha mostrato grande organizzazione tattica e intensità sin dai primi minuti. Il palleggio, le accelerazioni sugli esterni e le occasioni da gol hanno messo il Chelsea alle corde. Per un'ora, gli uomini di Pellegrini sono sembrati in totale controllo, ma senza riuscire a chiudere la partita con un secondo gol che avrebbe probabilmente messo al sicuro il risultato.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

Chelsea letale nei momenti chiave

Il Chelsea, pur soffrendo, è rimasto in partita e ha saputo colpire nel momento giusto. Una prestazione non brillante, ma solida e concreta, che ha dimostrato tutta l’esperienza europea del club londinese. Al fischio finale, è il Chelsea a festeggiare, aggiungendo un altro trofeo europeo alla propria bacheca. Per il Betis, invece, resta l’amarezza di aver fatto la partita, ma senza raccogliere quanto seminato. Una sconfitta che brucia, soprattutto per la sensazione di aver lasciato sfuggire un’occasione irripetibile.