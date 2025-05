Lazio, Romagnoli verso l’addio: il difensore ha salutato tutti a Formello ed è pronto a partire

Si è appena concluso il campionato della Lazio in modo totalmente inaspettato e, proprio questo finale, sta scardinando alcune di quelle che, almeno fino a poco tempo fa, erano considerate delle vere e proprie certezze del mondo biancoceleste, a partire dall’allenatore, fino agli elementi più importanti dello spogliatoio della Lazio, come il centrale di difesa Alessio Romagnoli.

Romagnoli e la sua Lazio

Quella fra Romagnoli e Lazio è sempre stata considerata una delle storie d’amore più bella del calcio moderno. Nato e cresciuto ad Anzio, da sempre tifoso della Lazio, nell’estate 2022 il difensore era riuscito finalmente a vestire la maglia della squadra del suo cuore, dopo tanti anni al Milan. Arrivato alla Lazio, si era subito dimostrato come uno dei riferimenti dello spogliatoio e la tifoseria, indossando svariate volte la fascia di capitano e consacrandosi come uno dei migliori difensori della squadra, soprattutto grazie al gioco di mister Sarri che aveva trasformato la retroguardia guidata da Romagnoli e Casale nella miglior difesa del campionato nella stagione 2022-2023 (anno del secondo posto in campionato).

Romagnoli ha già deciso: sarà addio

Adesso, tutto sembra cambiato, il ko con il Lecce ha condannato i biancocelesti alla prossima annata senza coppe. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, senza Europa e, considerando il mancato rinnovo, le strade di Romagnoli e la Lazio sono pronte a dividersi. Sul centrale, che vanta il secondo il ingaggio più alto in rosa (3 milioni), ci sono interessamenti importanti dall’Arabia e dalla Premier League: Lotito lo valuta almeno 10 milioni di euro. È difficile che ci siano ripensamenti in quanto, dopo il ko con i giallorossi all’Olimpico, si dice che il difensore abbia salutato tutti a Formello e sia definitivamente pronto a lasciare la squadra del suo cuore.