Il Messaggero | Lazio, Fabiani da tempo ha messo gli occhi anche sulla punta centrale del Panathinaikos

Oltretutto davanti sembra bloccata ogni strada che porta alla punta centrale, almeno sin quando il Girona non tornerà all'assalto per Castellanos. L'argentino sta confermando sul campo la fiducia della società nei suoi mezzi, ma con un'offerta oltre i 20 milioni di euro cambierebbe tutto. Fabiani da tempo ha messo gli occhi anche su Ioannidis del Panathinaikos, sarebbe un altro grande colpo, altrimenti andrebbe "scongelato" Dia, sempre che la Salernitana sia ancora di tale avviso.

Attacco Lazio: i nomi che girano

Le ultime spiagge sarebbero infine Simeone e Krstovic sullo sfondo. Comunque non verrà fatto nessun passo più lungo della gamba, non è da Lotito: «Non conosco i bilanci delle altre società. Conosco i miei e mi pare che mi attengo alle regole, parlano i fatti», il chiaro riferimento alla Roma e al suo mercato sfarzoso. Il presidente ci tiene infine a mettere a tacere le polemiche per la fascia di capitano: «Non ho imposto nessuno, non entro nelle dinamiche di uno spogliatoio, che non è affatto in subbuglio, ma sereno».

Amichevole col Frosinone, pellegrinaggio biancoceleste

Il gruppo ieri si è allenato nel tardo pomeriggio. Cataldi, al centro delle chiacchiere sulla fascia mancata, continua a non essere al meglio. Baroni conta poi di ritrovare presto Romagnoli e Marusic, ieri out, ma almeno Noslin è tornato regolarmente in gruppo. Diverso il discorso per Castrovilli, che avrà bisogno ancora di tempo per mettersi in pari col gruppo e da giorni ha iniziato un programma per tornare al top. Ci sarà da attendere infine pure per i lungodegenti Nuno Tavares e Gila, fuori rispettivamente per un problema muscolare al flessore sinistro e la frattura dell'alluce sinistro. Sarà una settimana di allenamenti perlopiù mattutini d'ora in avanti, tranne mercoledì, con riposo previsto domenica dopo l'amichevole a Frosinone di sabato alle 20:45 dove ci saranno tanti tifosi biancocelesti in pellegrinaggio. Intanto la Primavera ha battuto i coetanei del River Plate nella tournée in Messico.