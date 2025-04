La Lazio e Baroni insieme fino al 2027: la situazione secondo “Il Tempo”

Si entra nel vivo della stagione: la Lazio in queste due settimane affronterà l’Atalanta e la Roma in Serie A, in Europa League invece c’è il Bodo Glimt nella doppia sfida dei quarti di finale. Baroni e la squadra vogliono invertire l’ultimo trend negativo di risultati.



La società incontra Baroni: la situazione

Come riportato da Il Tempo, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Fabiani, lo staff tecnico e la squadra : l’intenzione è quella di confermare Baroni e dargli la possibilità di concludere un progetto triennale.

Lazio e Baroni ancora insieme: pronto il rinnovo del contratto

Il contratto del tecnico biancoceleste scade nel 2026, dalle parti della società c’è l’intenzione di prolungarlo fino al 2027. Secondo Il Tempo, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per formalizzare il tutto.