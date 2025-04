Il piano della Lazio per la trasferta di Bodo: i dettagli

Il calendario della Lazio è ricco di impegni: domani c’è in programma la sfida con l’Atalanta, settima prossima invece ci sarà la stracittadina con la Roma. Sta tornando anche l’Europa League, giovedì la Lazio affronterà il Bodo Glimt in Norvegia. Guendouzi sarà indisponibile domenica per squalifica, il francese è pronto per l’Europa League e per il derby di domenica prossima.

Il programma della Lazio per la trasferta in Norvegia

Come riportato dal Corriere dello Sport, il volo d’andata dei biancocelesti è anticipato a martedì e sarà di quattro ore essendo un volo charter. La Lazio sperimenterà il campo sintetico del Bodo, la rifinitura verrà svolta mercoledì direttamente nello stadio dei norvegesi.

Il rientro della Lazio in vista del derby

La Lazio farà rientro a Roma con un volo charter prima di mezzanotte, l’arrivo in Italia è previsto intorno alle tre di notte. Il derby è alle porte e i biancocelesti sono attenti su ogni dettaglio.