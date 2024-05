"Decido io", il format di DAZN sugli arbitri: rimprovero di Rocchi per un errore in Lazio-Juve

Da oggi su DAZN è disponibile un contenuto inedito che, per la prima volta, riguarda gli arbitri di Serie A. Nella puntata, che dura circa 25 minuti, si notano diversi arbitri a noi conosciuti, capitanati da Gianluca Rocchi, che si allenano, studiano e preparano le gare osservando episodi dubbi di sfide precedenti nel loro raduno a Coverciano.

Fallo su Zaccagni in Lazio-Juve

In particolare, al minuto 20, viene analizzato un momento di Lazio-Juventus. La Lazio era in area e, mentre Immobile la passava dietro a Marusic, Zaccagni veniva trattenuto da Bremer. Non venne dato il rigore e nel contenuto di DAZN si sentono gli addetti VAR riferire che “su un pallone che non va neanche lì, è nulla". Ovvero, niente fallo. Subito dopo, però, si vede Rocchi e i suoi arbitri analizzare nuovamente l'immagine:

Qui per noi è valida, perché è OFR (On Field Review). Il difensore è talmente ingenuo, talmente fuori contesto, che non può essere assolto.

Il VAR del match, Mazzoleni, ammette di aver sbagliato poiché l'ha valutata come una trattenuta come tante altre, visto anche che il pallone non andava in quella direzione. Rocchi comprende il suo punto di vista, ma Bremer trattiene in modo talmente plateale Zaccagni che non si può non dare il rigore.