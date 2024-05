Primavera, oggi il playoff Lazio-Milan: inizia il sogno Scudetto

Il campionato di Primavera 1 sta volgendo al termine. Le prime sei classificate (Inter, Roma, Lazio, Atalanta, Sassuolo, Milan) si sfideranno nei playoff per la vittoria dello Scudetto. Ieri si è già disputata Atalanta-Sassuolo, che ha visto il Sassuolo vincere e raggiungere la semifinale contro l'Inter.

Fraioli

Alle 18.30 i playoff contro il Milan

La Lazio, appena promossa dalla Primavera 2, ha chiuso il campionato terza in classifica disputando una stagione di tutto rispetto. Oggi alle 18.30 sfiderà il Milan arrivato sesto (partita visibile su Sportitalia, canale 60) e avrà due risultati a disposizione per passare il turno. Grazie alla classifica, ai ragazzi di Sanderra, infatti, basterà un pareggio per agguantare la semifinale e trovare la Roma in un eventuale derby che si giocherà martedì alle 20.30. Roma e Inter, infatti, sono già qualificate alle semifinali visto il loro piazzamento in classifica, arrivate rispettivamente seconda e prima.

I precedenti di questa stagione

In campionato la Lazio ha affrontato il Milan di Ignazio Abate il 2 dicembre a Formello, chiudendo la gara sull'1-0 grazie alla rete di Gonzalez, e poi lo ha incontrato nuovamente nella gara di ritorno in trasferta il 17 marzo, perdendo questa volta per 2-0.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Magro, Milani, Ruggeri, Dutu, Bedini; Nazzaro, Napolitano/Di Tommaso, Sardo; S. Fernandes, Kone, Suljemani. All. Sanderra

Milan (4-2-3-1): Raveyre, Bartesaghi, Nsiala, Simic, Magni; Stalmach, Malaspina; Bonomi, Zeroli, Scotti, Sia. All. Abate